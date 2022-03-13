Как информирует НБН, об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, ссылаясь на перехваты разговоров оккупационных войск.

По всем сетям, по всем перехватам разговоров России и Беларуси, орки нас не только боятся, но они нас уважают. Уважают за то, что у нас такой дух

— сказал он во время своего традиционного видеообращения.

Ким также подчеркнул, что часть оккупационных войск хочет стать гражданами Украины.

Много их людей сейчас хотят стать гражданами Украины. Я не знаю, как на это реагировать. Наверно они этого хотят, потому что понимают — у нас лучше, у нас свобода и мы за нее боремся. А у них рабство

— отметил он.

Также Ким отметил, что утром 13 марта захватчики, вероятно, самолетами разбомбили государственное предприятие Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Заря».

Напомним, ранее мы сообщали о том, как воюет «пополнение» армии РФ