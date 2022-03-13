Как информирует НБН, об этом Подоляк сообщил в эфире телемарафона.

Я думаю, что нам не так долго идти к этому. Я не готов сказать, что эта встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три – нет. Какое-то время еще займет, но постараемся, чтобы это было как можно быстрее. Потому что мы за каждую жизнь людей. Мы хотим, чтобы их не убивали, чтобы не разрушали нашу инфраструктуру

— сказал советник главы Офиса президента

По его словам, сейчас Украина ищет место проведения переговоров между лидерами Украины и России с точки зрения гарантий безопасности и выработки пакета договоренностей, который будет учитывать исключительно важные для Украины позиции.

Когда они будут наработаны, предварительно согласованы, тогда президенты смогут встретиться и проработать уже конечные положения мирного договора

— сказал он, добавив, что Зеленский не подпишет никакие неэффективные и невыгодные для Украины договоры о мире, а со стороны России уже выразили готовность к прямой межпрезидентской встрече.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также сообщил, что Путин не против встречи с Зеленским.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, об этом Путин сообщил во время телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Мы заботимся о том, чтобы организовать встречу лидеров. Еще до начала войны у нас были такие старания. Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи. Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Беларуси. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы тоже поддерживаем

— заявил Чавушоглу.

Ранее мы писали о том, что Зеленский назвал Россию страной-террористом и озвучил главные задачи Кремля по Украине