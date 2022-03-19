Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на видеообращение Зеленского.
Войну нужно заканчивать.
Предложения Украины – на столе.
В ближайшие дни продолжу обращаться к народам мира с призывом к миру для Украины. Впереди мое обращение к швейцарцам, к народу и к государству.
Запланированы также обращения к Израилю, Италии, Японии. Мир слышит позицию Украины.
Мир поддерживает наших защитников, защитников Украины
— сказал Президент Украины.
В этом же видеообращении Зеленский сравнил стадион в Москве, заполненный людьми с количеством погибших россиян после вторжения РФ в Украину.
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