Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на видеообращение Зеленского.

Войну нужно заканчивать. Предложения Украины – на столе. В ближайшие дни продолжу обращаться к народам мира с призывом к миру для Украины. Впереди мое обращение к швейцарцам, к народу и к государству. Запланированы также обращения к Израилю, Италии, Японии. Мир слышит позицию Украины. Мир поддерживает наших защитников, защитников Украины

— сказал Президент Украины.

В этом же видеообращении Зеленский сравнил стадион в Москве, заполненный людьми с количеством погибших россиян после вторжения РФ в Украину.