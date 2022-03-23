Об этом сообщает «НБН».

Миллиардер Ринат Ахметов дал комментарий авторитетной американской газете «The Wall Street Journal». Бизнесмен сделал заявление по городу Мариуполь, в котором сейчас настоящая катастрофа. Он отметил, что Мариуполь постоянно подвергается обстрелам и бомбардировкам российскими войсками. Путинские войска уничтожают инфраструктуру города, убивают мариупольцев. Ахметов заявил, что ни один из его заводов не будет работать под оккупацией.

При этом он выразил надежду, что город не перейдет под оккупацию путинский войск. Богатейший украинский бизнесмен отметил, что Мариуполь всегда был и останется украинским городом.

Также предприниматель заявил, что он уверен в том, что ВСУ победят противникам. После победы Ахметов обещает заняться восстановлением объектов, которые были разрушены в результате полномасштабного вторжения РФ.

Стоит отметить, что российские оккупанты цинично обстреливают город Мариуполь. Ранее путинские войска сбросили бомбы на роддом в городе и на Драматический театр, который служил укрытием для более 1 тыс. мариуполцев.

Президент Владимир Зеленский назвал действия РФ настоящим террором.

Ранее украинцы рассказали, что планируют делать после войны.