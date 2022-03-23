Американское издание Page Six, ссылаясь на инсайдеров, пишет, что близкие друзья любовницы главы Российской Федерации просят ее оправиться на родину и встретиться с Путиным, информирует «НБН».

Подруги спортсменки убеждены, что она может уговорить российского президента остановить войну в Украине. Журналисты отмечают, что Кабаева тесно общается с Путиным и может влиять на него.

Друзья гимнастки рассказали, что сейчас она находится в Швейцарии и, если в ближайшем будущем она не вернется в Москву, чтобы высказать свою позицию по поводу войны, ее могут депортировать.

По данным издания, подруги умоляют любовницу главы РФ прилететь к президенту, который сейчас ни к кому не прислушивается. Они предполагают, что Кабаева может убедить диктатора прекратить боевые действия в Украине.

В то же время друзья спортсменки знают, что Путин тщательно относится к своей безопасности, поэтому не могут быть уверенными, что она доберется до него. Возможно после прилета в Россию, Кабаева с детьми уже не выедет за границу.

Согласно слухам, российский лидер прячется в бункере на Урале. СМИ писали, что Кабаеву с детьми он отправил в бункер на Алтае, однако вскоре журналисты выяснили, что она находится за границей.