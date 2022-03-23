В эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» главарь «ДНР» сделал неутешительный прогноз для российских оккупантов в вопросе завоевания Мариуполя, информирует «НБН».

Пушилин, комментируя сроки захвата Мариуполя, заявил, что он настроен не столь оптимистично. Ставленник Кремля в ОРДО сомневается, что военные Российской Федерации смогут за два-три дня или даже неделю взять под свой контроль украинский город.

Главарь боевиков отметил, что «освободителям» мешают сделать Мариуполь «безопасным» большое количество украинских вооруженных сил, которые дают отпор российским захватчикам.

Отметим, что главари «ЛДНР» начинают понимать, что перспективы у «республик» Донбасса не радужные. Источник в разведке сообщил, что Пушилин и Пасечник недовольны решением Москвы о мобилизации в ОРДЛО. Кроме того, главный боевик Донецка на совещании с приближенными, грубо высказывался о Путине и представителях власти РФ, не подбирая слов.