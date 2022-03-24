Об этом Андрей Цаплиенко пишет в своем Telegram-канале, передает «НБН».

Накануне на страницах The Washington Post появилась информация о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проигнорировали телефонные звонки от Пентагона. Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальника штабов США Марк Милли пытались дозвониться к российскому военному руководству. Однако Шойгу и Герасимов по каким-то причинам не вышли на контакт с представителями США.

Прокомментировал данную ситуацию украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он не исключает того, что Путин из-за провала «блицкрига» уже отстранил Шойгу и Герасимова от дел. Цаплиенко считает, что, возможно, они оба уже ничего не решают, поэтому и проигнорировали американское военное руководство.

Но есть и другая версия. Цаплиенко также не исключает, что, таким образом, Кремль поднимает ставки.

Ранее Иван Яковина озвучил предположения, куда пропали Шойгу и Герасимов.