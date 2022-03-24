Как информирует «НБН» со ссылкой на УНИАН, свой ответ на такой вопрос украинский лидер высказал в интервью изданию La Repubblica.

Согласно словам Зеленского, на протяжении всех последних лет он был готов провести такую встречу. Имеется в виду время, когда он уже занимал пост президента Украинского государства.

Дословно из заявления Владимира Зеленского:

«На протяжении одного месяца в нашей стране наблюдается широкомасштабная война, которую против Украины ведет Российская Федерация. Я и сейчас готов к такой встрече. Причем я неоднократно публично заявлял об этом. Нам всем необходим мир. И мы готовы обсуждать условия прекращения боевых действий. Мы готовы говорить об условиях мира. Однако выполнять какие-то ультиматумы мы не будем».

Также известно, что во время своего видеообращения Зеленский рассказал, что сейчас должны понять страны НАТО. Материал был опубликован Febspot-канал UkraineWillWin.

Ранее гарант Конституции Украины Владимир Александрович Зеленский обратился за поддержкой ко всему мировому сообществу.