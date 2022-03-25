Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк на своей Twitter-странице обратил внимание на заявление заместителя председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрия Медведева, информирует «НБН».

По мнению Подоляка, высказывание соратника Путина говорит о том, что он пытается дистанцироваться от российского диктатора после его решения о вторжении в Украину.

Советник главы Офиса Зеленского сообщил, что Медведев публично подчеркнул, что решение о нападении на Украинское государство принимал лично глава Кремля.

Подоляк добавил, что элита Российской Федерации понимает юридические последствия «спецоперации», которая предусматривает нанесение ударов по городам и мирному населению, поэтому окружение президента страны-агрессора пытается отстраниться от него.

Раскол в окружении Путина начался и после введения сокрушительных санкций Запада в отношении Российской Федерации. Олигархи, которые ранее были на стороне главы Кремля, резко изменили свою риторику и стали публично осуждать его преступную политику в отношении Украины.