Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

В СМИ активно обсуждают исчезновение подельника российского диктатора Владимира Путина, главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Правда, 24 февраля российские СМИ опубликовали кадры заседания Совбеза РФ с участием Шойгу. Однако после появления этого видео возникло еще больше вопросов. Специалисты склонились к мнению, что видео с участием Шойгу на заседании Совбеза является фейком.

Журналист Иван Яковина тоже считает, что видео с якобы участием Шойгу в заседании Совбеза является монтажом.

«Видео с Шойгу, которое пустили в эфир, оно было снято еще 11 марта. Совершенно очевидно, что с ним что-то случилось», — сказал Яковина.

У Яковины есть две версии исчезновения путинского министра – болезнь и арест.

«Либо болеет, либо сидит под домашним арестом. Но, возможно, и куда тоже уже уехал», — сказа журналист.

По мнению Яковины, Шойгу могли отправить под домашний арест из-за провала «блицкрига» в Украине.

Журналист также отметил, что пропал из медийного пространства и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

Ранее военкор Цаплиенко тоже высказался по поводу исчезновения Шойгу.