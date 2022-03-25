Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на эфир телеканала «Украина-24».

Социолог Игорь Эйдман прокомментировал исчезновение путинского министра Сергея Шойгу.

«Есть три версии, куда он пропал. Последняя, сразу скажу, самая вероятная», — сказал Эйдман.

По словам российского оппозиционера, согласно первой версии, Шойгу отстранил Путин из-за провала вторжения в Украину.

«Первая версия, что им очень недоволен Путин и он там с ним ругается и хочет его выкинуть», — сказал Эйдман.

Вторая версия – у подельника Путина действительно прихватило сердце, как об этом пишут СМИ.

«А третья версия – он в запое. То, что он в запое пишут люди из бывшей московской журналисткой элиты, которые в свое время были допущены до всяких официальных мероприятий и они знаю его. Это похоже на правду. Это в его стиле», — сказал Эйдман.

Эксперт отметил, что Шойгу вообще не является военным человеком.

«Он такой коверный генерал, чиновник. С 90-х годов в правительстве сидит, живет сладко, все у него хорошо… Он просто заигрался в ту игру, которую играют все российские чиновники – в игру «угоди начальству». Путин действительно сошел с ума, и чтобы ему угодить, надо было организовать такую «победоносную войну». Сказал Путину: «тебе нужна война? Мы их там за 2-3 дня сделаем». В результате, полный облом и фиаско. Думаю, что он сейчас в диком психологическом состоянии, бухает и прощается со своей красивой жизнью», — сказал он.

Эйдман добавил, что Шойгу явно не тот человек, который способен возглавить «дворцовый переворот» в Кремле.

Ранее герой Украины Юрий Рыбчинский заявил, что Путину осталось жить недолго.