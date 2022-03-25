Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны, информирует «НБН».

Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никак не предусмотрена. А ввиду неудовлетворительного состояния финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете найти невозможно

— рассказали в ГУР.

По словам разведчиков, во временно оккупированном Крыму после выплаты «командировочных» участникам войны против Украины за февраль лимит средств воинских частей полностью исчерпан, в связи с чем финансирование каких-либо выплат за март отсутствует.

Похожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских ЧВК. В их числе учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина — невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные «социальные гарантии

— говорится в сообщении.

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