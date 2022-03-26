Как информирует «НБН», об этом говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Цитата из сообщения Генерального штаба ВСУ:

«На протяжении текущих суток в тактике врага существенных изменений не наблюдалось. В качестве особенности стоит подчеркнуть, что наблюдается определенное перемещение дополнительных артиллерийских подразделений к украинской границе».

Касательно Харьковской области, известно, что российские войска ограничивают передвижение гражданского населения, устанавливая сеть блокпостов.

Кроме того, оккупационные силы Российской Федерации не оставляют попыток подавить сопротивление жителей таких городов Украины, как Мелитополь, Херсон, Геническ. Причем делают они это, привлекая Росгвардию.



На Полесском направлении войска государства-оккупанта продолжают оказывать огневое влияние на подразделения войск Украины. Это наблюдается в отдельных районах региона.

На Волынском направлении российская армия не совершала наступательных действий. В настоящее время остается вероятным привлечение Россией отдельных подразделений ВС Беларуси к агрессии против украинского народа.

На Северском направлении вражеские силы сосредотачивали главные усилия на удержании ранее занятых рубежей. Оккупанты продолжали укрепление собственных позиций и огневое влияние на некоторые подразделения ВСУ.

Важно отметить, что глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал настоящий ад для оккупантов в Украине.