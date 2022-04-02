Оппозиционер утверждает, что «дворцовый переворот» в России состоится при полном поражении армии Путина в Украине и жестких санкционных ударах по РФ со стороны Запада, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал Любови Соболь.

По мнению Каспарова, сейчас в России нет условий для госпереворота, чтобы они «созрели», нужно гораздо больше. Политик отмечает, что предпосылками для смены режима в РФ станет провал «спецоперации» Путина в Украине и твердая позиция Запада относительно санкций, которые будут сняты лишь после восстановления суверенитета соседней страны.

Оппозиционер подчеркнул, что экономические меры запретительного характера со стороны западных стран должны продолжать действовать в России до тех пор, пока не будет освобождена вся украинская территория, в том числе Крымский полуостров и Донбасс.

Каспаров считает, что крах политики Путина и российской экономики может стать «детонатором внутренних волнений» и, возможно, приведут к госперевороту.

Ранее Каспаров высказывался о смене власти в Российской Федерации. Политик рассматривал только один вариант для политических перемен.