Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже священным, что бы ни происходило, даже агрессивная война не играет в этом большой роли

— заявил Мельник в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel, сообщает «НБН».

Владимир Путин приветствует в Кремле министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера в 2016 году. Фото — tagesspiegel.de

У Германии по-прежнему слишком много корыстных интересов по отношению к России, таких как газ, нефть и уголь, указал украинский посол. По его словам, Штайнмайер «плел паутину контактов» с Россией на протяжении десятилетий, к чему привлечены «многие люди», занимающее значимое положение в нынешней правительственной коалиции.

Напомним, что мы также писали о том, что канцлер Германии продолжает сопротивляться санкциям против РФ