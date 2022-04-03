Путин — военный преступник

— заявила дель Понте в интервью швейцарской газете Le Temps.

Как сообщает «НБН», она также подчеркнула, что ее особенно потрясло использование массовых захоронений в войне против Украины. По словам экс-прокурора, она надеялась, что больше никогда не увидит массовых захоронений.

Дель Понте считает, что расследование в отношении Украины будет легче, чем в отношении бывшей Югославии, поскольку Украина сама попросила Международный трибунал ООН провести следствие.

Также ранее мы писали о том, что ранее депутат Гончаренко обратился к российским руководителям: Шойгу, не переживай, будете вместе с Путиным отвечать в Гааге, на том же месте, где сидел Милошевич