В понедельник, 4 апреля, во время обращения к лидерам государств ЕС Моравецкий резко раскритиковал главу Франции за попытки уговорить президента-агрессора Российской Федерации остановить войну в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на RMF 24.

Обращаясь к Макрону, польский премьер поинтересовался, удалось ли ему достичь чего-то во время переговорного процесса с главой Кремля, в частности, остановить какие-либо действия России.

Моравецкий напомнил французскому президенту, что с преступниками надо бороться, а не договариваться. Он отметил, что никто не вел переговоры с лидером нацистов Адольфом Гитлером и предположил, что никто бы не стал пытаться договориться с ним или Сталиным.

Напомним, что с начала вторжения армии страны-оккупанта на украинскую территорию, Макрон восемь раз общался с Путиным по телефону, пытаясь его уговорить остановить войну.

Напомним, что с начала вторжения армии страны-оккупанта на украинскую территорию, Макрон восемь раз общался с Путиным по телефону, пытаясь его уговорить остановить войну. Последний телефонный звонок кремлевскому диктатору глава Франции осуществил 29 марта. Во время одного из телефонных разговоров Путин озвучил Макрону три ключевых условия прекращения войны на территории Украинского государства.