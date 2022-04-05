Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на интервью Христо Грозева для украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Болгарский журналист, расследователь международной группы Bellingat Христо Грозев назвал человека, которому доверят кремлевский диктатор Владимир Путин. По его словам, таким человеком является глава «Роснефти», коррупционер Игорь Сечин. Он знаком с главой Кремля более 30 лет.

«По нашим разведданным, он сейчас доверят только Сечину. То есть, Сечин может сказать ему, что он думает. Всем остальным Путин вряд ли доверяет», — сказал Грозев.

По словам журналиста, Путин может прислушаться к своим военным, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу, но доверия к ним у него нет.

Грозев прогнозирует, что в ближайшем будем будет еще больше «чисток» в верхушке РФ – Путин будет продолжать «назначать» виновных в провале вторжения в Украину.

К слову, ранее на страницах американских СМИ появилась информация о том, что между Путиным и Шойгу нарастает напряжение. Возможно, это объясняет то, что в марте Шойгу на пару недель пропал из публичного пространства.