Как он рассказал в комментарии российской журналистке Юлии Латыниной, Путин может страдать из-за осложнений от тяжелой болезни и ее лечения, сообщает «НБН» со ссылкой на censoru.net.

По словам Невзлина, перемены во внешности российского диктатора, которые ранее объясняли уколами ботокса, на самом деле являются следствием длительного приема стероидов.

Судя по всему, Путин очень долго находится под действием стероидов. Это может быть онкология, а стероиды используются, чтобы не было рецидива. Существуют разные варианты, в том числе рак щитовидной железы. Может быть и рак простаты, который несколько лет назад вырезали, а теперь поддерживаются курсами стероидов

– сказал он.

Как отметил Невзлин, после длительного приема стероидов человек впадает в агрессию.

Человек впадает в агрессию, становится очень раздражительным, тяжело сдерживается. Он действительно должен быть в бункере, потому что его иммунитет равен нулю. То есть любое заболевание — вирусное или бактериальное — может привести к трагическим последствиям очень быстро

– добавил он.

В заключение российско-израильский предприниматель добавил, что систематический прием стероидов может привести к импотенции, депрессии, раздражительности, дикой агрессии.

Ранее СМИ сообщали, что Владимира Путина, которому в октябре должно исполниться 70 лет, теперь сопровождает огромная бригада врачей, в том числе хирург-специалист по раку щитовидной железы.

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