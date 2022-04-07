Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает «НБН».

Виталий Ким считает, что российско-украинская война может быстро закончиться в случае смены власти в РФ.

«Я не являюсь военным экспертом, но я не вижу быстрого пути решения проблемы, чтобы война закончилась сиюминутно в ближайшей перспективе, кроме как смена власти в РФ», — заявил Ким.

По мнению Кима, война в Украине может затянуться, пока у власти в РФ диктатор Владимир Путин.

При этом Виталий Ким, который стал героем сети, ни на секунду не сомневается, что Украина победит в войне с Россией.

«Мы уже победили. Других вариантов нет. Даже если мы тут все поляжем, мы все равно победим», — заявил чиновник.

Стоит отметить, что Виталий Ким стал народным любимцев сразу через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Украинцам нравятся короткие видео от чиновника, где он делится тем, как Николаев и Николаевская область дают отпор врагу. Он также стал героем мемов и фотожаб, ведь заявления Кима вселяют оптимизм и надежду в скорую победу Украины.

Ранее Аваков назвал ориентировочную цифру погибших мирных жителей в Мариуполе.