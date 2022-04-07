В скором времени Украине пообещали десять противотанковых систем на каждый танк оккупантов. Об этом в твиттере сообщила корреспондентка CNN Наташа Бертранд и привела цитату Государственного секретаря США Энтони Блинкена, информирует «НБН».

До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал передать Украине еще 6 000 боевых ракет в дополнение к уже поставленным 4 тысячам ракет для противотанковых систем NLAW и Javelin.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины!

У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции.

Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Также ранее мы писали о том, что в США приняли закон, который ускорит передачу в Украину военной помощи