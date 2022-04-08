Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на интервью Андрея Пионтковского для журналиста Дмитрия Гордона.

По словам известного политолога, публициста Андрея Пионтковского, между российским диктатором Владимиром Путиным и Генштабом РФ существует напряженность.

«Первый конфликт между фюрером и Генштабом закончился компромиссом. Они сошлись на то, что сейчас надо начать битву за Донбасс и одержать в ней победу. И тем самым погасить конфликт и продать своему населению иллюзию победы», — сказал Пионтковский.

По словам эксперта, Россия ставит задачу не только расширить территорию оккупации Донецкой и Луганской областей, но и взять Харьков.

«Они собираются взять Харьков и продать своему населению это, как победу и провести тот самый парад на Красной Площади. Но я согласен со многими украинскими и западными экспертами, что это им не удастся. У них нет для этого резервов», — заявил политолог.

Пионтковский уверен, что путинские войска не смогут взять Харьков. По его словам, после очередного военного фиаско в «верхушке» РФ назреет вопрос: «кто виноват?».

«В случае провала битвы за Донбасс и неудачной попытки взять Харьков, вот этот конфликт, который наметился еще в конце марта, по моим представлениям, он в Москве просто взорвется», — сказал он.

По словам политолога, Путин может начать арестовывать генералов, опасаясь переворота.

«Или превентивно они решат вопрос с ним. Вот этот конфликт в бункере он неизбежен. Для Москвы – это решающая битва. А Украина выигрывает стратегически, какой бы там мнимый успех Москва достигла, он не отнимет решающего стратегического превосходства украинской армии. Ее превосходство в мотивации, логистике, в вооружении. Теперь будут снабжать самым современным оружием», — заявил политолог.

Ранее Пионтковский назвал имена тех, кто может свергнуть Путина.