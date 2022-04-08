Как информирует «НБН», об этом лидер «Европейской солидарности» написал в Телеграм.

Дословно из сообщения Петра Порошенко:

«Из-под стен объекта «Укрытие», который сохраняет ядерную безопасность мира руками работников ЧАЭС, обращаюсь к украинским властям и нашим международным партнерам. Срочно задайте вопрос распространения санкций к работникам российского «Росатома», к руководству «Росатома» и к структуре и предприятиям «Росатома».

Политик добавил, что с 24 февраля по 31 марта на Чернобыльской атомной электростанции представители «Росатома» держали в заложниках военных Нацгвардейцев и персонал станции, пытаясь перехватить контроль.

Согласно словам Порошенко, ядерная угроза от всего мира была отведена мужественными работниками ЧАЭС, не передавшими управление.

«То же они пытаются сделать и на Запорожской станции, которая сейчас находится под оккупацией. Украинский персонал станции находится под бешеным давлением», — подытожил депутат Верховной Рады Украины.

Ранее Порошенко рассказал о последствиях вторжения Российской Федерации на территорию Украины.