Советник главы ОПУ заявил, что временного перемирия с Российской Федерацией не было и не будет, поскольку такой шаг опасен усилением агрессивных действий со стороны страны-оккупанта, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Подоляк утверждает, что временное перемирие со страной-агрессором – путь к эскалации боевых действий и войне, поэтому его не может быть. Украина должна на переговорах «застолбить» такие условия, чтобы россиянам и не приходила мысль открывать огонь по нашим территориям или пересекать украинские границы.

Представитель Зеленского, комментируя опасения украинцев относительно подписания условных «Минска-3», «Будапешта-2», «Стамбула-1», заверил, что наиболее осведомленный человек о ситуации в стране президент.

Глава государства предусматривает риски и видит перспективу на десятки лет вперед, поэтому украинское руководство не пойдет на подписание таких документов, которые приводят к трагедиям. Подоляк добавил, что для властей Украины это принципиальный вопрос.

Ранее Зеленский прокомментировал вопрос мирных соглашений с Россией. Президент озвучил вопросы, которые украинская сторона категорически не будет обсуждать.