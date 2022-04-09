Как информирует «НБН», Соединенное Королевство предоставит Украинскому государству очередной пакет помощи. Более детально об этом написал на своей странице в «Твиттер» глава британского правительства Борис Джонсон.

Дословно из сообщения Джонсона в социальной сети:

«Сегодня я посещаю своего друга Владимира Зеленского. В столице Украины. Мы создаем новый пакет финансовой, а также военной помощи. Это свидетельствует о нашей преданности борьбе Украинского государства против варварской кампании Российской Федерации».

В свою очередь телеграм-канал «Всевидящее око» со ссылкой на Даунинг-стрит, сообщил, что Великобритания направит Украинскому государству 120 единиц бронированной военной техники, а также новых противокорабельных ракетных комплексов.

Ранее Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский высказался о встрече с главой государства-оккупанта Владимиром Путиным.