Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «РБК-Украина».

В субботу, 9 апреля британский премьер-министр Борис Джонсон приехал в Киев. Политик приехал для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ближе к вечеру у них началась встреча в формате тет-а-тет. Подробностями поделился в социальной сети Facebook заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибиха.

«Великобритания лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора», — написал замглавы ОП.

Он также поделился совместным снимком лидеров государств. На фото Джонсон и Зеленский сидят за столом напротив друг друга.

Примечательно, что визит Джонсона в Киев стал неожиданностью. Поездку не анонсировали в СМИ. Вероятно, из соображений безопасности.

Политические эксперты отметили, что визит Джонсона в Киев во время войны в Украине является важным знаком. Например, политический обозреватель Борислав Береза в своем Telegram-канале предположил, что визит Джонсона в Киев вызван какой-то особой причиной.

К слову, ранее украинская журналистка отчитала Джонсона за отказ закрыть небо над Украиной.