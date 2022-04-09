Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на интервью журналиста для BBC News.

Журналист, расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев поделился поделился прогнозам по срокам войны в Украине. Он поделил прогноз на военную и политическую составляющие.

«С военной точки зрения, Россия может продлить только на территории востока и юга Украины. Но для этого Россия должна будет провести мобилизацию или каким-то другим способом добавить к тем цифрам военных, которые сейчас есть еще 150-200 тыс. Это не получится на контрактной основе, если не будет каких-то мер запугивания срочников, чтобы подписывать контракты», — сказал он.

По его словам, такие действия руководства РФ могут привести к «политическим сотрясениям». Журналист сказал, что с военной точки зрения, война может продлиться до конца этого года.

Однако, с политической точки зрения ситуация выглядит по-другому, говорит журналист.

«Намного скорее, чем эти несколько месяцев российские матери узнают, какое количество их сыновей и мужей не вернутся с войны», — сказал Грозев.

По его словам, такая ситуация может привести к социальному кризису. И как последствие Кремль не сможет пополнить человеческие ресурсы.

«Это я ожидаю, что будет в течение месяца», — добавил он.

К слову, в субботу 9 апреля в Киев приехал премьер-министр Британии Борис Джонсон.