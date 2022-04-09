Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», Зеленский на совместном с канцлером Австрии Карлом Нехаммером брифинге в Киеве, 9 апреля, подчеркнул, что не может спрогнозировать развитие событий на Востоке Украины, где государство-оккупант концентрирует войска для масштабной атаки. При этом Верховный главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что верит в то, что наша страна победит.

Дословно из заявления Владимира Зеленского:

«Мы наблюдаем подготовку к важному бою на Донбассе. Я не буду брать на себя ответственность по прогнозам, чем это завершится. Но я могу брать на себя ответственность по защите нашего государства и борьбе, которую мы на протяжении всего времени показываем. Как следствие, я хотел бы сказать: да, параллельно на Юге и Востоке сейчас наблюдается накопление войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть украинских земель. Это будет сложная баталия, и мы верим в нашу победу. Мы готовы к борьбе, и параллельно искать те или иные дипломатические пути, которые могут остановить эту войну. Пока. Пока что мы говорим о параллельном диалоге».

Ранее стало известно о посещении Владимиром Зеленским освобожденной от российских оккупантов Бучи.