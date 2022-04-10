Как информирует «НБН», в Телеграм Петр Алексеевич написал:

«Мы, украинцы, ждем визита Папы в Киев. Было бы очень хорошо, если бы Папа продемонстрировал лидерство, и своим присутствием в Киеве показал солидарность всего католического мира с украинцами, которые сейчас страдают от российских убийств. Своей милостью Папа мог бы поддержать жертв, пострадавших от российской агрессии, и помолиться за мир. Это и Буча, и Гостомель, и Ворзель, и Ирпень. Рассчитываем на этот символический визит».

Кроме того, депутат Верховной Рады Украины добавил, что обо всем этом он заявил во время эфира итальянского телеканала Sky TG24.

Ранее лидер Всеукраинского объединения «Батьківщина» Юлия Тимошенко ответила на вопрос журналистов о том, когда и как в Украине завершится война.