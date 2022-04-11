Как информирует «НБН», на своей странице в Facebook Юлия Тимошенко обнародовала пост, в котором рассказала, что происходит на освобожденных от рашистов украинских территориях, а также озвучила главную задачу государства на сегодняшний день.

В сообщении лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» говорится:

«В освобожденные украинские города возвращается жизнь. Туда возвращаются люди. Кое-кто видит на месте своего дома пожарище… Защитить каждого пострадавшего от войны – одна из главных задач государства. В какой именно помощи нуждаются сейчас украинцы, городами и селами которых прошли российские оккупанты – в видео из Чернигова».

Напомним, ранее политик ответила на вопрос журналистов о том, как и когда в Украине завершится война, начатая Российской Федерацией.