Как информирует «НБН», об этом информирует «Европейская правда» со ссылкой на заявление Штайнмайера.

Дословно из сообщения президента ФРГ:

«Я, а также президенты Эстонии, Латвии и Литвы хотели посетить Киев. Для чего? – Чтобы направить сильный сигнал о солидарности Европы с Украинским государством. И я уже был к этому готов. Однако, как очевидно, и нужно это признать, в Киеве не хотели этого».

Насколько известно, ранее во вторник авторитетное издание Bild проинформировало, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был намерен с визитом посетить Киев, однако гарант Конституции Украины Владимир Зеленский отказал ему во встрече.

Ранее уже сообщалось о том, что Германия впервые дала свое разрешение на отправку оружия в Украину.