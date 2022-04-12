Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Украина-24», передает «НБН».

Сегодня, 12 апреля нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко снова приехал к президенту РФ Владимиру Путину. Встреча двух диктаторов прошла на космодроме «Восточный».

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин пытался заставить Лукашенко, чтобы тот открыто вступил в войну против Украины. По мнению эксперта, еще слишком рано говорить о том, что угроза вторжения белорусской армии на Волынском направлении исчезла. Сейчас он оценивает эту угрозу, как 50/50.

«Путин будет «душить» Лукашенко, чтобы тот ввел белорусскую армию и оттянул на Волынское направление наши войска – это первое. И второе – попытался своим вторжение отрезать пути снабжения Украины от Западных партеров. Луцк – Львов, я думаю, так будет направление главного удара. Сегодня ситуация опять накаляется. Она немного была в «серой зоне», мы немного успокоились, понимая политическую ситуацию Лукашенко. Пока он не отдал этот приказ, у него есть шанс сохраниться на своем месте и сохранить свою жизнь», — сказал Жданов.

Ранее Жданов рассказал, что может затянуть войну на годы.