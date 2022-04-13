Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Украина-24», передает «НБН».

Известный политолог и публицист Андрей Пионтковский спрогнозировал, чем закончится наступление российских войск на Донбасс.

«Общее мнение такое у военных экспертов, если те поставки вооружения, на которые как бы получено политическое добро реализуются, то вполне реально, что Украина сможет вышвырнуть российскую армию из Донбасса, а затем и из Крыма. Она будет реальна, но это под вопросом. А вот эта попытка наступления (наступления войск РФ на Донбасс, — ред.), мне кажется, она закончится огромными потерями в личной силе для российских военных. Закончится какой-то новой линией позиционной войны на том же Донбассе», — считает эксперт.

По словам Пионтковского, после очередного военного провала конфликт между диктатором РФ Владимиром Путиным и военными неизбежен. Или Путин начнет массово арестовывать генералом или же они уберут его.

«Если даже первое поражение, киевское привело к тем процессам в Москве, то второе обострит их до предела. Или Путину придется обвинить всех военных в неудаче, кроме этого нового палача (генерала Александра Дворникова, — ред.), которого он назначил, арестовать, сместить их. Или военные нанесут по нему превентивный удар. И это все до 9 мая решится… Вся эта попытка донбасского наступления продлится, примерно, две недели, до 1 мая. А потом первая майская неделя на разбор полетов в Москве. К 9 мая мы увидим уже совершенной другой бункер», — считает публицист.

Ранее Пионтковский рассказал, чем обернется для Путина битва за Донбасс.