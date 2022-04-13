Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление чиновника Пентагона.

По словам чиновника Минобороны США, большинство из $800-миллионного пакета военной помощи уже доставлено украинцам. Пентагон также работает над программой дополнительной поставки ракет Javelin еще на 100 млн долларов.

Что касается беспилотных летательных систем Switchblade, то они сейчас в Украине и используются для ВСУ. Эти БПЛА могут перевозить взрывчатку и имеют видеокамеры и датчики. Чиновник Пентагона отметил, что для работы со Switchblade, украинским бойцам нужно всего день-два обучения.

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