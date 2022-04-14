Об этом пишет Spiegel, сообщает «НБН«.
К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку. Федеральный президент — это Германия. И поэтому отказ от президента Зеленского — это отказ для Германии
— сказал Хабек.
На вопрос, поедет ли он или канцлер Олаф Шольц в Украину, Хабек сказал:
Теперь мы все должны убедиться, что мы решаем проблему, а не обостряем ее. Именно для этого были изобретены телефоны.
Штайнмайер хотел поехать в Киев с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Однако Киев отказал в визите и вместо этого пригласил канцлера Германии Олафа Шольца.
Владимир Зеленский заявил в среду, что никаких запросов о возможном визите Штайнмайера в Украину не поступало.
Шольц ранее заявил, что озадачен отказом официального Киева принять Штайнмайера, однако сам пока не планирует ехать в Украину.
Напомним, ранее мы писали о том, что президент Германии заявил, что в Украине назвали нежелательным его визит в Киев
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