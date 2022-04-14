Пионтковский отреагировал на информацию о заключении бывшего помощника главы Российской Федерации Владислава Суркова под домашний арест, информирует «НБН».

В эфире телеканала «Украина 24» политический эксперт отметил, что военное поражение армии Путина на украинской территории способствует обострению отношений между российским президентом и силовиками РФ.

В поиске виноватых в провале плана главы Кремля по Украине, по словам политолога, первыми «пали» спецслужбы. Пионтковский указал на дело главы пятой службы ФСБ, генерала-полковника Сергея Беседы, который сейчас находится в СИЗО «Лефортово».

Эксперт не сомневается, что идеолог «русского мира» и ответственный в Кремле за украинское направление Сурков проходит по делу Беседы. Пионтковский подчеркнул, что руководитель ФСБ «с удовольствием» общается со следователем и первым, кого он сдал, стал экс-помощник Путина.

Политолог обратил внимание на то, что Сурков и Беседа разворовали десятки миллионов долларов, которые Москва выделяла на содержание «пятой колонны» в Украинском государстве. При этом они задержаны не за воровство денег, а за провал «операции» по Украине, но публично об этом никто не скажет.

Пионтковский отметил, что на крупных политиков и чиновников в РФ должен быть финансовый компромат, чтобы в случае, когда они становятся политически неугодными, их можно было «убрать».

Также эксперт уверен, что к 9 мая конфликт между Путиным и военной «верхушкой» обострится еще больше. Пионтковский рассказал, на каких направлениях в Украине провалится наступление армии РФ и усугубит ситуацию в Кремле.