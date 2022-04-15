По словам Бернса, Путин был управляем амбициями, а также чувством обиды на Запад и незащищенности своего положения, сообщает «НБН» со ссылкой на «Голос Америки».

Директор ЦРУ констатировал, что работа, которую выполняют разведслужбы США, а также та информация, которую они предоставляют властям Украины, «жизненно важны» для украинцев в их борьбе с российской агрессией.

Он также подчеркнул, что его ужасают те военные преступления, которые российские войска совершают в Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, какую битву должен проиграть Путин, чтобы Украина отказалась от временного перемирия