Об этом пишет Bloomberg, передает «НБН».

В четверг, 14 апреля президент США Джо Байден заявил, что хочет лично приехать в Украину. Американский лидер еще марте, находясь с рабочим визитом в Польше, заявлял, что хочет приехать в Киев, несмотря на войну в Украине. Однако служба безопасности американского лидера не позволила ему пересечь границу и попасть в Украину.

В Белом доме заявили, что на данный момент не планируется визит Байдена в Украину. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Нет, мы не отправляем президента в Украину», — сказала американская чиновница.

Вероятно, визит Байдена в Киев не планируется из соображений безопасности.

При этом Белый дом рассматривает возможность отправки в Украину кого-то из высокопоставленных чиновников США. Возможно, это будет госсекретарь США Энтони Блинкен или же министр обороны США Ллойд Остин.

Ранее Байден заявил, что Россия стала международным изгоем после того, как начала полномасштабную войну против Украины.