Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Echo24.

По данным издания, Чехия передала Украине не менее 20 единиц указанных РСЗО. Количество поставленных гаубиц не сообщается, но отмечается, что вооружение уже в Украине.

Военный аналитик Лукаш Визингр рассказал, что RM-70 — это чехословацкий вариант советской реактивной установки БМ-21 «Град». Она построена на шасси Tatra.

Это шасси имеет V-образный двенадцатицилиндровый дизельный двигатель «Татра» Т-930-3 мощностью 270 л. с. Ходовая часть выполнена по колесной формуле 8×8, управляемыми являются колеса двух передних осей.

В отличие от советского «Града», чехословацкая РСЗО имеет только 40 ракет, но может делать повторный залп.

Визингр отметил, что RM-70 — ключевое вооружение для украинской армии, которое может поддержать сопротивление ВСУ на востоке страны, где сейчас сосредоточено все внимание.

Важно и правильно, что Украина получает тяжелую артиллерию, потому что она нужна для борьбы на Донбассе. Благодаря зенитным ракетам Украине удалось остановить наступление России в предыдущие недели. Но если Украина хочет победить на Донбассе, что будет совсем другим боем, нужны тяжелые наступательные вооружения – танки, БМП, а также артиллерия, которую она получает от нас

— пояснил эксперт.

Гаубица «Дана». Фото — inforesist.org

Отмечается, что Чехия наравне со Штатами является одним из лидеров в военной помощи Украине, особенно в поставках тяжелой техники.

В начале месяца Чехия отправила в Украину десятки танков и боевых машин.

Зафиксированы поставки чешских БМП и танков Т-72. Я верю, что мы сможем продолжить эти поставки

— написал в Twitter депутат Ондржей Бенешик.

Byly zaznamenány dodávky českých BVP a tanků T-72. Ministryně obrany @jana_cernochova si zaslouží velkou pochvalu, tohle teď těžce bojující ukrajinská armáda opravdu velmi potřebuje 👍

Věřím, že se podaří v těchto dodávkách🇨🇿 pokračovat.

Sláva Ukrajině 🇺🇦✌️ https://t.co/1QPVTyULAi — Ondřej Benešík (@BenesikOndra) April 5, 2022

Также ранее мы писали о том, что в РФ угрожают странам, которые помогают Украине оружием