Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на интервью Драги для итальянского издания Corriere della Sera.

В телефонном разговоре, я объяснил ему, что звоню поговорить о мире. Я спросил его «Когда вы планируете увидеться с Зеленским? Только вы вдвоем можете это остановить». Он ответил «Пока еще не время». Я предложил ему: «Объявите о прекращении огня». Он снова за свое: «Нет, пока не время»

— рассказал Драги.

Потом он стал мне рассказывать о платежах за газ в рублях. И мы простились, договорившись через несколько дней снова провести разговор. А потом мы узнали об ужасах в Буче. Я начинаю понимать, что правы те, кто говорит, что мы просто тратим время на разговоры с ними.

В то же время Драги не критикует Макрона за его попытки продолжать разговоры с Путиным, ведь он, как президент страны, председательствующей в Европейском Союзе, должен сохранять пути для дипломатического урегулирования.

Итальянский премьер добавил, что он чувствовал приближение вторжения России в Украину, хотя надеялся, что этого не произойдет. Перед началом российского вторжения он якобы заверил Путина, что Запад будет жестко реагировать, и российский президент производил впечатление, что он осознает, чему он может подвергнуть свою страну и армию.

Драги убежден, что правительства стран Запада и дальше будут помогать Украине предоставлением оружия, финансовой и гуманитарной помощью, и будут еще больше усиливать экономическое давление на Россию. Он заверил, что итальянское правительство сейчас усиленно работает над отказом от российских энергоносителей, и не хочет, чтобы энергетическая безопасность Италии зависела от политической повестки дня.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Моравецкий жестко обратился к Макрону из-за частых звонков Путину