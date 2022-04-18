В эфире «24 канала» эксперт заявил, что если немцы ничего не будут делать для Украины, они станут причастны к россиянам. Германия сейчас оказалась перед выбором – или ничего не предпринимать, или поддерживать Украинское государство, информирует «НБН».

По словам Давыдюка, немцы увидели в гражданах страны-агрессора то, чего они так стыдились 70 лет. Их молчаливая политика вылилась в пассивную поддержку фашистского режима.

Политолог отмечает, что украинцы возлагают ответственность за военные преступления Путина на жителей РФ. В то же время Лукашенко для них виновен, а граждане Беларуси, которые выходили на протесты, срывали рельсы и угрожали непризнанному президенту митингами, в случае введения войск в Украину, — нет.

Эксперт отметил, что сейчас у Германии такая же альтернатива, как и у Белорусского государства – быть виноватыми всей страной и властью, либо будет виновно только немецкое руководство.

В то время, как немецкие граждане помогают украинцам, принимая беженцев, пересылая гуманитарную помощь, власти не делают то же самое. В результате Германия может быть «приклеена» на уровне власти к кремлевскому диктатору так же, как и Беларусь.

Поскольку немецкое руководство не хочет быть в «прекрасной компании» российского и белорусского тиранов, оно активизировалось по украинскому вопросу, но все еще не в полной мере. Давыдюк предполагает, что Германия будет приближаться к Украине, однако Киев должен продумать эту коммуникацию и приглашать немецкого президента в нашу страну.

Напомним, что Зеленский отказался принимать президента Германии Штайнмайера в Киеве. Решение украинского президента раскритиковал немецкий вице-канцлер Роберт Хабек.