Он четко осознает, какие зверства совершила его армия, но несмотря на сильное санкционное давление искренне считает, что боевые действия необходимы «для гарантий безопасности РФ».

Такое мнение у главы австрийского правительства сложилось после встречи с главой Кремля, состоявшейся в минувшее воскресенье в Москве. Подробности политик озвучил в интервью во время передачи Meet the Press телекомпании NBC, сообщает «НБН».

По его словам, их «жесткая и откровенная» беседа проходила за длинным столом, и рукопожатий на ней не было. Главе страны-агрессора он напомнил о военных преступлениях российских военных в Украине – в частности, массовых убийствах мирных жителей Бучи на Киевщине, где побывал лично перед поездкой в столицу РФ.

Путин говорил мне, что, с одной стороны, будет сотрудничать с Международным следствием, а с другой, что он не верит западному миру

— пересказал Нехаммер ответ собеседника на вопрос о необходимости расследования события и напоминании о трибунале по войне в Югославии.

Российскому лидеру канцлер Австрии также рассказал о ситуации на фронтах, гуманитарных проблемах в окруженных оккупантами населенных пунктах. Среди прочего, призвал к прекращению попыток военных РФ блокировать украинские города Мариуполь и Харьков.

Однако во время разговора политик понял, что, несмотря ни на что, Путин «считает, что он якобы выигрывает войну» против Украины.

Думаю, он в своей логике войны, считает, что она необходима для гарантий безопасности России. Он не доверяет международному сообществу. Обвиняет Украину в «геноциде» на Донбассе. Он находится в своем мире, но, я думаю, он знает, что сейчас происходит в Украине

— подчеркнул Нехаммер.

Он отметил, что глава РФ признал серьезное влияние международных санкций на его страну, но не отверг идею «необходимости этой войны». Также, по словам австрийского канцлера, российский лидер знает, что может «угрожать миру ядерным оружием», но не может подтвердить его реальную готовность к этому.

В конце беседы он сказал мне на немецком: «Лучше война раньше, чем позже». Поэтому он точно знает, что происходит сейчас

— выразил убеждение Нехаммер.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что разведка Великобритании озвучила конечную цель Путина по Украине