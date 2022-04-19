В эфире канала «Украина 24» Грицак заявил, что Путин переоценил свои силы, когда решил напасть на Украину. Причиной такого решения диктатора стало его долгое нахождение у власти, которое историк назвал профнепригодностью, информирует «НБН».

По его словам, власть кружит голову и заставляет человека принимать не очень разумные решения, напомнив, что Путин уже 22 года управляет Российской Федерацией.

Грицак добавил, что кремлевского диктатора также дезориентировали определенные события. Нападению на Украину предшествовали «победы» России в Сирии, Казахстане и Беларуси.

Происходящее дало лидеру россиян ощущение всемогущества и слабости Запада. Путин пришел к выводу, что сейчас подходящий момент, чтобы ударить по Европе, Западу и показать «кузькину мать и свою силу» всему миру.

Напомним, что на главный просчет главы Кремля при подготовке к нападению на Украину указал Петр Порошенко. Политик рассказал, что изменилось в нашей стране за последние 8 лет.