Соответствующий пост он написал в своем Instagram, сообщает «НБН«.

Я не вижу ни ОДНОГО бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них гавно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране гавно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании?

— написал банкир.

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Также он добавил, что кремлевские чиновники якобы находятся в шоке, «что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море», а бизнесмены — пытаются спасать остатки имущества.

По мнению Тинькова, большинство россиян не поддерживают войну в Украине.

Также российский банкир призвал «коллективный Запад» быть «более рациональным» и придумать для Путина возможность «сохранить лицо», чтобы завершить войну.

28 февраля Тиньков выступил против войны в Украине, заявив, что гибель невинных людей «это немыслимо и недопустимо». 24 марта Тиньков попал под санкции Великобритании вместе с главой Сбербанка Германом Грефом, топ-менеджерами Газпрома и Роснефти. Также под санкции попали Альфа-банк, РЖД, Русгидро, Алроса, Газпромбанк.

Напомним, ранее мы писали о том, что у приближённого к Путину российского олигарха призвали расследовать военные преступления в Буче