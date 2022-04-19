Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает «НБН».

Чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров высказался о том, какой конец ждет диктатора РФ Владимира Путина. Он фактически уверен в том, что диктатора уберет его окружение, когда ситуация станет уже совсем критической.

«Он умрет не в собственной постели, если, конечно, его не отравят в собственной постели. Я думаю, что его судьба предрешена. И я полагаю, что почти наверняка это будет его окружение. Когда ситуация будет критической», — считает Каспаров.

По словам шахматиста, власть тирана Путина держится на «его ауре непобедимости и безнаказанности».

«Война в Украине она поставит крест на этой ауре. А дальше крах государственности, поиск «козла отпущения», которым окажется диктатор. Как это будет – я не знаю. Но, очевидно, что Украина похоронит Путина сначала политически, а потом физически», — считает шахматист.

Каспаров также сказал, что считает Путина преступником и угрозой номер один для всего мира.

«Это человек глубокого прошлого, он видит мир по-другому… Путин это аналоги не только Сталина, но и Ивана Грозного… Это даже не монархия, а как хочу так и ворочу», — заявил он.

При этом Каспаров уверен, что Украина победит в войне с РФ.

«Это будет победа сил свободы против тирании. И эта победа отзовется по всему миру. Эта победа будет иметь историческое значение», — сказал Каспаров.

Ранее историк Грицак объяснил, как Путин выбирал момент для полномасштабного вторжения в Украину.