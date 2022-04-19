Об этом сообщил журналистам во вторник высокопоставленный представитель министерства обороны США, пишет «НБН» со ссылкой на CNN.

Чиновник затруднился сказать, когда эта помощь прибудет в Украину наземным транспортом, но сказал, что «ни одна из этих партий не задерживается слишком долго, прежде чем ее выгружают из самолетов и «надлежаще загружают» для отправки в Украину».

В следующие 24 часа мы ожидаем, что будет более чем полудюжины, а возможно, семь рейсов из Соединенных Штатов с разным количеством вооружения из утвержденного на прошлой неделе пакета в размере 800 миллионов долларов

– сказал чиновник.

В новом пакете США предоставляют Украине 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade, 18 гаубиц и защитное оборудование для защиты от химических атак в рамках последней партии помощи в области безопасности, одобренной Белым домом, сообщал Пентагон.

Кроме того, новый пакет вооружения включает в себя 200 бронетранспортеров M113, 10 противоартиллерийских радаров, 500 противотанковых ракет Javelin и 30 000 комплектов бронежилетов и касок.

Напомним, в Пентагоне считают, что недели подготовки к масштабной наступательной операции на востоке Украины не помогли российскому командованию избавиться от самых больших проблем, хотя и выглядит так, что они пытаются учиться на своих ошибках.

Также ранее мы сообщали о том, что в РФ подтвердили угрозу странам, которые помогают Украине оружием