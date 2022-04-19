Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады Украины, глава государства внес в Раду Проект Закона относительно утверждения Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» (№7300).

Таким образом, украинский лидер, 19 апреля, внес в Верховную Раду Украины вышеуказанный проект закона, и он уже передан на рассмотрение руководству Верховной Рады Украины.

Также известно, что сам текст проекта закона №7300 еще не был опубликован.

Ранее в своем материале мы уже писали о том, кто из мужчин во время военного положения имеет право выезжать за кордон.