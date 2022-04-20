Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Цитата из сообщения внешнеполитического ведомства Украинского государства:

«Мы выражаем благодарность генеральному секретарю ООН Антонио Гуттеришу за инициативу ввести Пасхальную четырехдневную «гуманитарную паузу» на территории Украины, начиная с Чистого Четверга, двадцать первого апреля».

Также украинская сторона разделяет мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, которые желают покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий. Прежде всего, это касается Мариуполя.

В Министерстве иностранных дел также добавили, что наша страна высоко ценит готовность ООН обеспечить доставку гуманитарной помощи населению наиболее пострадавших районов Украинского государства в случае достижения «режима тишины».

У Дмитрия Кулебы подчеркнули:

«Украинская сторона всегда была и остается преданной разрешению конфликта мирным путем, через дипломатию. Также мы подтвердили собственное согласие на предложения по гуманитарному перемирию, которые были переданы заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам».

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уличил во лжи Дмитрия Пескова относительно переговоров по Украине.