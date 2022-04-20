Советник руководителя ОПУ призвал не подыгрывать врагу и заявил о том, что российское руководство использует публичные заявления как элемент давления, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

По словам Подоляка, украинская сторона представила Кремлю свое видение гарантий безопасности еще на переговорах в Стамбуле. Он заверил, что тогда представители РФ изучили предложения и высказали встречные позиции.

Советник руководителя ОП отметил, что сейчас Киев будет изучать позиции страны-оккупанта по этому вопросу и призвал не использовать спикеров Кремля как источник новостей. По его словам, российские «ньюсмейкеры» оказывают давление своими высказываниями.

Напомним, что пресс-секретарь Путина обвинил украинскую сторону в том, что она «постоянно отходит от своих слов», что якобы сказывается на эффективности переговорного процесса. Песков рассказал, что Москва передала проект документа Киеву и ждет реакции украинского руководства.