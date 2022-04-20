Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

На днях министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые за три недели прокомментировал войну в Украине. До этого подельник Путина уже пропадал из информационного пространства. Активно распространяются слухи о том, что он якобы сильно болен.

Журналист, политический обозреватель Иван Яковина считает, что путинский министр действительно болеет. По его словам, Шойгу «накачивают» медикаментами и выпускают в эфир для того, чтобы он сделал несколько заявлений и создал видимость, что он работает.

«По очень многим свидетельствам он сейчас болеет сильно. Видимо, раз в две недели его «накачивают» какими-то препаратами, он выходит в эфир, произносит несколько фраз и его на скорой помощи увозят обратно в больницу», — сказал журналист.

Яковина подчеркнул, что очень многие источники говорят о том, что Шойгу болеет.

«Он симулирует здоровье, я бы так сказал», — добавил Яковина.

Ранее Яковина уже озвучивал мнение, куда могли пропасть Шойгу и Герасимов.